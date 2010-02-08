У Януковича кажуть, що Тимошенко триматиме їх у тонусі

В Партії регіонів вважають, що прем`єр Юлія Тимошенко буде добрим опозиціонером.

Про це заявив "регіонал" Юрій Мірошниченко в ефірі каналу Ера в понеділок зранку.

"Ніхто не програв на цих виборах. Тимошенко, якщо очолить опозицію, теж буде корисною для українського суспільства. Влада має бути в тонусі, а Юлія Володимирівна вміє триматив в тонусі", - зазначив він.

Коментуючи заклик Тимошенко боротися за кожний голос та не здаватися, він пояснив це інерцією боротьби.

"Є певна інерція боротьби, люди ще перебувають в такому запалі. Але ж вони прагнуть чесних виборів. Якщо це наша спільна мета, я думаю, що ми знайдемо аргументи в цій дискусії", - сказав він, додавши, що якщо стоятимуть підписи членів комісій від обох кандидатів, не буде підстав для порушення питання масових фальсифікацій.

"Якщо навіть і будуть деякі судові позови по окремих дільницях або навіть округах, все одно вони не змінять загальний розклад справ", - сказав він.

Українська правда