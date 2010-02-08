Найменше протоколів опрацьовано у Криму та на Луганщині

Найменше протоколів опрацьовано у Криму та Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

Так, в Криму станом на цю хвилину опрацьовано близько 50% протоколів, у Луганській області ця цифра сягнула трохи більше 71%.

У Кіровоградській області обраховано 77%, у Волинській – близько 79%, у Сумській – трохи більше 76%, у Львівській області – близько 81%, в Івано-Франківській – 85%, в Одеській – 87%. У решті регіонів обраховано більш як 90% бюлетенів, а у Закарпатті та м. Севастополь опрацьовано 100%.

В регіонах, де найменше опрацьовано протоколів, перемагає кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ. Зокрема, в Криму та Луганській області.