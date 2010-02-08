Рівненський губернатор збирається у Верховну Раду

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК готується залишити свою посаду і приступити до роботи у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив в інтерв’ю Рівненській облдержтелерадіокомпанії після голосування у другому турі виборів.

Наразі В.МАТЧУК готує документи, які він має подати до ЦВК до 20 лютого. Він також має намір відмовитися від поєднання депутатської роботи з іншою

За словами губернатора, єдиною можливою перешкодою на його шляху до Верховної Ради може стати «непрогнозований розвиток ситуації в Україні після другого туру президентських виборів».

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 1 лютого визнала рівненського губернатора обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна — Народна самооборона» замість Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року. Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.