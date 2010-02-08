У прес-центрі Януковича Герман пригощає журналістів млинцями

У всеукраїнському прес-центрі кандидата у президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який розташований у Києві в готелі «Інтерконтиненталь», заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН пригощає журналістів млинцями.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу ж після завершення сьогоднішньої підсумкової прес-конференції Г.ГЕРМАН сказала: «Ми спробували спекти млинці. Якщо вони не вийшли комом, запрошуємо вас».

Вона особисто почала роздавати цю страву, яку традиційно готують цього тижня перед початком Великого посту.

Цим самим політик виконала свою обіцянку пригостити журналістів млинцями з нагоди свята Масляної.