Наша Україна не змінила свого міського голову, але хоче змінити київського

Народний депутат України Микола МАРТИНЕНКО переобраний головою Київської міської організації партії «Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”, 3 лютого на четвертій звітно-виборчій конференції столичних «нашоукраїнців» його кандидатуру підтримали 140 делегатів із 167, які взяли участь у голосуванні.

У своєму виступі на конференції М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що, відстоюючи права та добробут киян, столична «Наша Україна» продовжує співпрацю в рамках об’єднання «Демократичний Київ». “При цьому наші відносини з політичними партнерами можуть базуватися виключно на рівноправних засадах”, - наголосив він.

М.МАРТИНЕНКО акцентував на тому, що київська парторганізація підтримує проведення в столиці референдуму про недовіру міському голові як одного з можливих шляхів захисту киян від свавілля з боку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди.