Луценко вважає себе «духовним лідером МВС»

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не визнає перемогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, поки фактам порушень під час голосування не дасть оцінку Вищий адміністративний суд України.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми маємо визнати, що Партія регіонів знову спиралася на методи фальсифікацій 2004 року, і Вищий адміністративний суд України має провести вивчення ознак фальсифікацій, зокрема, голосування вдома, підвіз виборців, внесення виборців у реєстр у день голосування (на чию користь - не знаю, це треба вивчати). Але сьогодні ми маємо повні ознаки фальсифікацій, що призвели до успіху пана ЯНУКОВИЧА», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в залежності від рішення суду можуть бути скасовані чи переглянуті результати голосування або в окремих регіонах, де було більше порушень, або в Україні в цілому.

«Я не визнаю перемогу ЯНУКОВИЧА до розгляду матеріалів у суді. Якщо суд визнає перемогу ЯНУКОВИЧА, я тут же напишу заяву і звільнюсь з МВС та перейду в опозицію», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, він зауважив, що виступає за перерахунок голосів, а також за те, щоб паралельно під час цієї процедури міліція перевірила, чи збігаються підписи громадян у корінцях виборчих бюлетенів з їхніми підписами.

Відповідаючи на запитання, у якому службовому статусі він зараз перебуває, Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що суд призупинив дію постанови Кабінету міністрів України про призначення його на посаду першого заступника, в.о. міністра. Розгляд з цього приводу справи по суті призначений на 22 лютого.

Крім того, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, за повідомленням прокуратури, якщо він вийде на роботу, то стосовно нього буде порушено кримінальну справу за незаконне привласнення службових повноважень. «Тому я зараз «духовний лідер МВС», який чекає законного розгляду справи по суті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.