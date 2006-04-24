П`яний російський дипломат збив поліцейського в Нью-Йорку

За даними прес-секретаря нью-йоркської поліції, у момент ДТП дипломат знаходився в стані алкогольного сп`яніння. Однак ніяких обвинувачень йому пред`явлено не було, тому що він користується дипломатичним імунітетом.

Про це повідомили представники місцевої поліції. За їхніми словами, інцидент відбувся минулої суботи пізно ввечері на Манхеттені.

28-літній Ілля Морозов на автомобілі Toyota Corolla проїхав за огородження, встановлене перед ділянкою дороги, де проводились ремонтні роботи, і збив офіцера дорожньої поліції, що намагався його зупинити.

Потерпілий поліцейський одержав травму ноги і був госпіталізований. Його стан не викликає занепокоєння у лікарів.

Російське консульство в Нью-Йорку, співробітником якого за даними AP є Морозов, поки не дало жодних коментарів з цього приводу.

//Газета.Ru