Янукович має пам'ятати, що переміг завдяки росіянам

Лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ слід зробити кроки назустріч російськокультурним громадянам України, завдяки підтримці яких він перемагає в боротьбі за пост президента, вважає лідер "Русской общины Крыма" Сергій ЦЕКОВ.

«ЯНУКОВИЧ завжди повинен пам`ятати, що переміг на президентських виборах не тому, що обіцяв навести лад у сфері економіки, а перш за все, тому, що росіяни, російськокультурні громадяни країни побачили в ньому свого кандидата, який може захистити наші законні права та інтереси», - йдеться в переданій УНІАН заяві С.ЦЕКОВА.

Перш за все, вважає він, при формуванні нового уряду у відставку має піти міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, а наказ про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань виключно українською мовою - скасувати.

С.ЦЕКОВ підкреслив, що рух «Русское единство», до якого входить "Русская община Крыма", уважно стежитиме за виконанням В.ЯНУКОВИЧЕМ передвиборних обіцянок «в частині захисту російської мови і російської культури, нормалізації відносин з Росією».

Якщо «проросійські гасла» В.ЯНУКОВИЧА залишаться тільки «гарними обіцянками», то, вважає С.ЦЕКОВ, «наступить розчарування ще сильніше, ніж розчарування в президентові КУЧМІ».

Крім того, лідер громади закликає В.ЯНУКОВИЧА очистити партійні лави кримської Партії регіонів «від корупціонерів, які посідають сьогодні високі посади у Верховній Раді Криму і Сімферопольській міській раді».

«Русское единство» створене в автономії на початку грудня 2009 року, до його складу ввійшли громадські організації "Русская община Крыма" і "Гражданский актив Крыма", а також козачі об`єднання.

Рух в другому турі президентських виборів підтримав В.ЯНУКОВИЧА.