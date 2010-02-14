Партія регіонів підготувала проект відставки Тимошенко

Партія регіонів підготувала проект постанови про відставку нинішнього уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови ПР, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Проект у нас вже готовий», - сказав він.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що відповісти на запитання, чи розглядатиметься цей проект вже на наступному пленарному тижні Верховної Ради, він зможе завтра, після 15.00.