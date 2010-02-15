Наміри Тимошенко політологи назвали «політичним самоспаленням»

Попри протести п`ятьох членів Центральна виборча комісія України офіційно оголосила Віктора Януковича переможцем президентських виборів. БЮТ не прийняв це рішення і пообіцяв оскаржити його в суді.

Під час ухвалення остаточного вердикту біля ЦВК мітингували кілька тисяч прихильників Партії регіонів, а кілька десятків депутатів фракції цієї партії були в приміщенні і не пускали до нього журналістів. Згідно з кінцевим протоколом, Янукович дістав на 3,5 відсотка більше голосів у 10 регіонах. А Тимошенко перемогла в 17 областях та Києві, але з меншою кількістю голосів виборців.

П`ятеро членів комісії не погодилися з кінцевим протоколом, закликаючи дочекатися судових рішень щодо 42 скарг БЮТ. Керівництво блоку Тимошенко називає рішення ЦВК незаконним та готується оскаржити його в суді. Деякі політологи називають такі наміри БЮТ «політичним самоспаленням» прем`єр-міністра.

Натомість професор політології Олексій Гарань в інтерв’ю «Німецькій хвилі» сказав, що незгоден з таким прогнозом, оскільки Тимошенко діє в межах закону і не закликає до вуличних протестів: «Не йдеться про те, що вона буде дестабілізувати країну. Це дозволяє їй лише додатково зменшувати легітимність Януковича і підвищувати свою силу в політичному протистоянні».

Партія регіонів у понеділок готується назвати дату інавгурації Януковича. А вже у вівторок регіонали погрожують подати в парламент проект постанови про відставку уряду Тимошенко. Один з чільних депутатів Партії регіонів Борис Колесніков не виключив позачергових парламентських виборів, якщо його фракції не вдасться сформувати нову правлячу коаліцію.