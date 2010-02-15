Януковича привітали Путін і Назарбаєв

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ вітають Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах Президента України.

Про це В.ПУТІН сказав сьогодні під час зустрічі з Н.НАЗАРБАЄВИМ, повідомляє РІА «Новости».

«Можна привітати Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА з перемогою на виборах. Це оголошено ЦВК вже офіційно. Давайте зателефонуємо і привітаємо його», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу Н.НАЗАРБАЄВ сказав: «Дійсно, сьогодні можна від душі привітати Віктора Федоровича, висловити сподівання, що ми будемо частіше з ним зустрічатися».

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив вітальне послання В.ЯНУКОВИЧУ з нагоди його обрання Президентом України і запросив його найближчим часом відвідати РФ з візитом.