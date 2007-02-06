У БЮТ Нашу Україну ділять на дві групи

Твердження деяких членів фракції “Наша Україна” про те, що спільна заява БЮТ і “Нашої України” про опозиційну діяльність у парламенті була підписана лідером фракції В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ без підтримки членів фракції, не відповідає дійсності.

Віталій Чепінога

Про це заявив кореспонденту УНІАН народний депутат, член фракції БЮТ Віталій ЧЕПІНОГА.

За його словами, на спільних нарадах БЮТівців та “нашоукраїнців”, де обговорювалися необхідність укладення та принципи цієї декларації, окрім В.КИРИЛЕНКА, були присутні інші представники фракції “Наша Україна”, зокрема, Анатолій КІНАХ, Роман ЗВАРИЧ, Анатолій МАТВІЄНКО (БЮТ, за словами В.ЧЕПІНОГИ, представляли Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Йосип ВІНСЬКИЙ, Ігор ГРИНІВ), і заява, підписана В.КИРИЛЕНКОМ, була погоджена перед підписанням.

Суперечки та дискусії, які розгорілись після підписання декларації, на думку В.ЧЕПІНОГИ, свідчать про те, що у “Нашій Україні” є група політиків, які розуміють необхідність об`єднання зусиль демократичними силами і готові поступитися особистими амбіціями та інтересами задля країни, і є ті, хто “самі не знають, чого вони хочуть”, або для кого такі інтереси та амбіції є домінуючими.

“Ми будемо працювати насамперед з першими, але сподіваємось, не втрачена надія і на останніх”, - сказав В.ЧЕПІНОГА.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого ввечері голова фракції "Наша Україна" В.КИРИЛЕНКО і лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО підписали заяву про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді п`ятого скликання.

Як зазначається у документі, зокрема, БЮТ і "Наша Україна" висловлюють готовність:

спільно працювати над новою редакцією Конституції України та ініціювати скасування незбалансованих конституційних змін;

запровадити імперативний мандат для депутатів усіх рівнів на період формування демократичної політичної системи, становлення цивілізованих політичних традицій та припинення корупційного розкладання місцевої та центральної влади;

добиватися проведення дострокових парламентських виборів та виборів депутатів місцевих рад;

спільно опрацювати та конституційно закріпити статус місцевого самоврядування, відповідно до європейських традицій, посиливши повноваження місцевого самоврядування та передбачивши це в новій редакції Конституції, у зв`язку з чим не підтримувати законопроект № 3207-1 в існуючій редакції;

підтримати прийняття узгодженого законопроекту «Про парламентську опозицію»;

спільно розробити пакет законопроектів щодо підвищення рівня мінімальної заробітної плати, покращення послуг охорони здоров`я та інших соціальних гарантій;

забезпечити співпрацю фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» в місцевих радах;

представляти консолідовану позицію перед міжнародною спільнотою;

спільно погоджувати та підтримувати кадрові пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради

БЮТ і "Наша Україна" заявляють також, що ніколи не підтримають ухвалення змін до Конституції, які руйнують систему державного управління, ставлять під загрозу територіальну цілісність країни, деформують систему виконавчої влади або обмежують Конституційні повноваження Президента України.

Крім того, ці політичні сили не мають наміру підтримувати прийняття та подолання вето Президента України на запропоновані «антикризовою» коаліцією законопроекти про основи зовнішньої та внутрішньої політики, про Президента, Раду національної безпеки й оборони, про Конституційний Суд, про нормативно-правові акти, про місцеві державні адміністрації.

Сьогодні ряд членів фракції «Наша Україна» заявили, що фракція не приймала рішення стосовно підписання заяви з БЮТ.