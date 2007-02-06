Комітет виборців закликав не виконувати підписаний Ющенком закон

Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» закликає керівників фракцій у місцевих радах та керівництво партій і блоків до рішення Конституційного Суду по закону про імперативний мандат не приймати жорстких рішень щодо позбавлення повноважень окремих місцевих депутатів.

Як ідеться у заяві КВУ, переданій агентству УНІАН, Комітет висловлює занепокоєння з приводу підписання Президентом України закону про так званий «імперативний мандат» для місцевих депутатів.

КВУ був послідовним противником прийняття цього закону, оскільки вважає, що «запровадження «імперативного мандату» стане кроком назад в розвитку української демократії та місцевого самоврядування. Тим більше, зараз очевидним є те, що підписання закону стало наслідком ситуативних політичних домовленостей. Таким чином, 150 тисяч депутатів місцевих рад стали заручниками політичних торгів партійних лідерів».

КВУ вже наголошував, що даний закон «містить антиконституційну норму про припинення повноважень депутатів, які вийшли з фракцій до набуття чинності загаданого закону. Адже українське законодавство не має зворотної сили».

Комітет виборців прогнозує, що «в умовах політичної кризи застосування такого закону приведе до масових порушень прав депутатів, тиску на них, чисельних судових позовів та посилить політичну корупцію».

КВУ закликає політичні сили та органи влади відповідально поставитися до застосування даного закону та не приймати поспішних рішень на догоду політичній кон’юнктурі.

Комітет виборців України підтримує ініціативу народного депутата Анатолія МАТВІЄНКА щодо оскарження положень закону в Конституційному Суді та звертається до народних депутатів із проханням підтримати таке подання. КВУ звертається до Конституційного Суду з проханням розглянути таке подання в стислі терміни.

Також КВУ закликає депутатів місцевих рад у разі тиску на них не піддаватися на провокації, захищати свої права, в разі необхідності звертатися до виборців та ЗМІ за підтримкою, оскаржувати можливі неправомірні дії партійного керівництва в судах.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін в деякі закони України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов з фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.

5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Глава держави зазначив, що підписав цей закон виходячи з того, що його підтримала велика кількість депутатів – 362. Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що вважає цей закон недемократичним.

Голова УРП „Собор”, народний депутат А.МАТВІЄНКО ініціює збір підписів серед народних депутатів України під поданням до Конституційного Суду на предмет визначення відповідності закону про імперативний мандат Конституції України.