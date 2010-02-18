Експерт побачив на Донбасі «феномен ідеологічного проекту»

Президентські вибори і подальша зміна влади на всеукраїнському рівні стають каталізатором для переформатування і переорієнтації регіональних еліт.

Так прокоментував результати і хід президентських виборів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК, повідомили УНІАН у Центрі.

На думку експерта, деякі перспективні молоді команди цілком можуть претендувати на роль «відкриттів політичного сезону».

«Передвиборна кампанія в цілому по країні не принесла технологічних сюрпризів. Проте в ряді регіонів з`явилися дуже амбітні команди, що продемонстрували на цих виборах ефектність і ефективність дій. На такі команди робитимуть ставку», - зазначив В.КУЛІК.

Він прогнозує успішний запуск ряду регіональних проектів, що претендують на роль консолідатора політичних платформ. Зокрема, за словами експерта, «можна говорити про серйозні політичні відкриття в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і особливо Луганській областях». Крім того, зазначив В.КУЛИК, «на Донбасі взагалі виник феномен ідеологічного проекту, який у рамках президентської кампанії проводив успішні далекосяжні програми. Зокрема, сама програма «Новий Донбас» може стати об`єднуючим початком для розрізнених політичних сил регіону і тією альтернативою, яку шукав стомлений протестний електорат області».

На думку В.КУЛИКА, такі проекти, як «Новий Донбас», запускатимуть і в інших регіонах, з прицілом на місцеві вибори і торги на позачергових парламентських виборах. «Місцеві еліти однозначно змушені будуть переорієнтовуватися на нову владу. Тому поява нових додаткових чинників політичної комунікації, робить майбутню місцеву кампанію різноманітнішою і конкурентною. Це істотний плюс для зазвичай консервативної місцевої політики», - зазначив експерт.