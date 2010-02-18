Експерти: Тимошенко не має йти у відставку

Провідні українські політологи переконані, що Юлія ТИМОШЕНКО не має йти у відставку з посади прем’єр-міністра України, оскільки згідно з Конституцією посада прем’єра жодним чином не пов’язана з президентськими виборами.

Як заявив в інтерв’ю Інтернет-виданню “Політична думка” політолог Вадим КАРАСЬОВ, відставку Ю.ТИМОШЕНКО не треба йти. “Вона ж не програла парламентські вибори. Ба більше, її результати на президентських виборах – це певною мірою і перемога. Тим паче з прикладної точки зору, якщо вона піде у відставку, вона може втратити фракцію. Ю.ТИМОШЕНКО це не потрібно”, - зазначив експерт. На його переконання, Ю.ТИМОШЕНКО “зараз треба підготуватися до наступного етапу політичної боротьби, перегрупувати своїх соратників, прибічників, фракцію”. “А ініціативи Віктора ЯНУКОВИЧА про відставку – це його проблеми”, - вважає політолог. На його думку, “це переможець має вирішувати питання створення нової коаліції, формування уряду”. За словами В.КАРАСЬОВА, “це до речі буде тестом, наскільки переможець є реальним переможцем. Наскільки він може реально конвертувати електоральні показники в політичну міць”. Стосовно коаліції, то, на переконання політолога, найвірогідніше вона складатиметься з ПР, Блоку Литвина та НУНС. “Тому що НУ-НС категорично не хоче йти на вибори. НУНСівці вважають, що їхня участь в коаліції з БЮТ не вирішить питання зняття з порядку денного дострокових виборів у парламент. Вони вважають, що з Партією регіонів вони можуть протягнути до 2012 року. Хоча це не факт, і це не так, бо за деякий час «регіонали» таки захочуть дострокових виборів, аби повністю змінити ситуацію у парламенті на свою користь”, - вважає експерт. При цьому він вважає, що «Наша Україна» “не дивиться так далеко”. “Вони дивляться лише на крок вперед, а ось реалізовувати довгострокові стратегії, вони у ситуації між двома коаліціями, не можуть”, - упевнений він. Окрім того В.КАРАСЬОВ прогнозу, що якщо така коаліція буде створена БЮТ треба будувати своє нове життя. “У Ю.ТИМОШЕНКО інший шлях. Вона у другому турі президентських виборів говорила, що вона - новий шлях. Тому нехай вона йде новим шляхом. У неї ще все попереду”, - переконаний експерт.

Такої ж думки дотримується і політолог Ігор ЖДАНОВ. За його словами, “Ю.ТИМОШЕНКО не має йти відставку, оскільки згідно з Конституцією посада прем`єра жодним чином не пов`язана з виборами президента. Уряд складає повноваження лише перед новообраною Верховною Радою, а не обраним президентом”. Водночас, на його думку, “ми всі потрапили у політичну пастку”. “Всі кандидати, які йшли на вибори пропонували програми, які належать до повноважень прем`єра. Тому зараз, аби виконати програму президента ЯНУКОВИЧА, потрібно переформатувати коаліцію. Тут ще є й політичний аспект. Новообраний президент не зовсім є легітимним. Він не набрав 50% від тих, хто прийшов на вибори, він також має незначний розрив зі своїм конкурентом. Крім того, за Ю.ТИМОШЕНКО проголосувало 17 регіонів, а за В.ЯНУКОВИЧА лише 10. Тому тут потрібно шукати шляхи виходу з цієї делікатної ситуації, потрібно зшивати країну”, - вважає І.ЖДАНОВ і радить В.ЯНУКОВИЧУ “шукати спільну мову зі своїм конкурентом” з огляду на це. “Я пам`ятаю у 2007 році, коли формувався уряд, В.ЮЩЕНКО заявив, що братиме участь у переговорному процесі, то йому відповіли, що він не є суб`єктом коаліційних перемов. Зараз це чомусь сприймають як нормальний варіант і не говорять, до чого тут президент ЯНУКОВИЧ?”, – зазначив він Щодо вірогідного формату парламентської коаліції, то експерт зауважив, що тут важко щось прогнозувати. “Зрозуміло наразі одне, що головним каменем спотикання є НУ-НС. Чи знайдуть там «регіонали» необхідну їм кількість голосів, це головне питання наразі. Нібито на цей момент уже необхідні голоси є, але це ще не означає, що вони не передумають післязавтра”, - сказав політолог і додав, що багато буде означати від зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з НУ-НС. Він вважає, що прем’єр “може схилити частину «нашоукраїнців», які вагаються, на свою сторону”. “Партія регіонів розраховує, що всі прибіжать до них гуртуватися. А виявилося, що у народних депутатів зовсім інший інтерес. Вони якщо й приходили до Партії регіонів, то запитували про те, що ми матимемо від коаліції з вами, і що на нас чекає у майбутньому. Розбещені управлінням В.ЮЩЕНКА, вони прийшли з дуже меркантильними пропозиціями, як виявилося. Якщо ж НУНС відважиться все-таки на коаліцію з Партією регіонів, то їхнє політичне життя на цьому завершиться”, - переконаний І.ЖДАНОВ.

У свою чергу політолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ назвав несерйозними заклики В.ЯНУКОВИЧА до Ю.ТИМОШЕНКО піти у відставку. “Він цим самим демонструє, що має великі проблеми з утворенням коаліції і слабкість своєї переговорної позиції”. – вважає експерт. Він упевнений, що Ю.ТИМОШЕНКО сама у відставку не піде. “Логіка усунення Ю.ТИМОШЕНКО очевидна – В.ЯНУКОВИЧ може організувати ситуативно голоси за відставку Ю.ТИМОШЕНКО, однак він не набирає голосів для утворення нової більшості. Доки Ю.ТИМОШЕНКО залишається прем`єром і навіть виконувачкою обов`язків прем`єра у разі голосування за її відставку, це ситуація, стан спотикання, який «регіоналам» не перескочити”, - висловив переконання експерт і додав, що для В.ЯНУКОВИЧА “було б бажано, аби Ю.ТИМОШЕНКО пішла, тоді у нього з`являється аргумент перед НУ-НС“. “Мовляв, Ю.ТИМОШЕНКО сама пішла і хочете чи не хочете, треба створювати коаліцію, або ж усі йдемо на дострокові парламентські вибори, чого НУ-НС категорично не хоче”, - зазначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ і припустив: “Ю.ТИМОШЕНКО не буде триматися за посаду у разі, якщо її відправлять у відставку. Ба більше, я вважаю, що для подальших політичних перспектив їй вигідно зараз віддати виконавчу владу у руки В.ЯНУКОВИЧУ і нехай він доводить, на що здатний разом зі своїми, як він хвалиться, професіоналами”. При цьому він вважає, що “вертикаль влади можна сформувати лише на основі Партії регіонів”. Але, на його думку, “маючи такий результат виборів, коли новообраний президент не має п`ятдесятвідсоткової підтримки громадян і крім того катастрофічно малий відрив з Ю.ТИМОШЕНКО, а такого в історії України ще не було, легітимність влади, в тому числі новоутвореного уряду буде надзвичайно низькою”. “Це очевидно зрозуміли й самі «регіонали», оскільки їхні реваншистські настрої уже поволі спадають. Тому вони й заговорили про можливість доручення до влади таких політиків як Сергій ТІГІПКО і таке інше. Фактично Ю.ТИМОШЕНКО своєю паузою приборкала ці реваншистські настрої і тепер В.ЯНУКОВИЧ змушений взятися за інший рівень переговорів”, - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Найбільш вірогідний формат коаліції, на його думку, складатиметься з Партії регіонів, Блоку Литвина і НУ-НС. При цьому він вважає, що «нашоукраїнців» “все ж таки дотиснуть з огляду на конформістську позицію окремих груп і персон фракції, таких як наприклад «Народна самооборона», «Єдиний Центр, ЛЯПІНА, ГРИГОРОВИЧ та інші”. “Думаю, що там знайдеться достатньо голосів. Другий варіант, він менш вірогідний, але можливий, це за участі Партії регіонів і БЮТ. Не виключено, що В.ЯНУКОВИЧ змушений буде розглядати і такий варіант навіть попри свої психологічні комплекси перед Ю.ТИМОШЕНКО”, - зазначив експерт і спрогнозував, що “це може бути лише тоді, коли «нашоукраїнці» доведуть «регіоналів» до сказу своїми апетитами щодо посад, а вони вірогідно вимагатимуть від нього не лише портфель прем`єра, половину міністерських посад, а й половину губернаторів”. Тому, вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, “домовлятися з Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ за таких умов доведеться”.

Натомість політолог Кость БОНДАРЕНКО переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО не мусить йти у відставку. “Парадокс у тому, що для усунення її з посади кількість голосів вистачає, а ось для утворення нової коаліції – ні, а уряд і прем`єра формує лише коаліція”, - зазначив експерт і додав, що Ю.ТИМОШЕНКО “не зобов`язана йти у відставку аж до утворення нової коаліції”. “Якщо ж «регіоналам» вдасться домовитися з НУ-НС, то новий формат коаліції виглядатиме так: ПР, НУНС, комуністи і Блок Литвина”, – вважає він.

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що формат коаліції у парламенті не грає жодної ролі. Насправді, за його словами, “вона буде така ж гнила, як і коаліція нинішня”. “Ю.ТИМОШЕНКО своєю волею, своїм авторитетом тримала цю коаліцію. А у В.ЯНУКОВИЧА дуже складна ситуація. Не можна замішувати тісто, а потім не знати, що з ним робити. Він не може говорити про коаліцію, доки не покаже цій коаліції майбутнього начальника - прем`єр-міністра. Для депутатів, які лобіюють свої інтереси дуже важливо знати, з ким їм доведеться вирішувати свої інтереси. Отже вони хочуть бачити наперед фігуру прем`єра і фігури ключових міністрів”. – зазначив політолог. “Кажуть, що буде АЗАРОВ наприклад, то деякі депутати, яких кличуть у нову коаліцію уже рахують, чи їм це буде задорого, чи задешево вирішувати свої проблеми і таке інше. Тому жодної коаліції не буде, доки не буде названо чітко ім`я прем`єра. А вже потім може й буде коаліція, вірогідніше з ПР, Блоку Литвина, НУ-НС і з комуністами, які можуть приєднатися згодом”. – додав він. При цьому В.НЕБОЖЕНКО вважає, що “це буде вже коаліція не за щасливе майбутнє України, а вони її називатимуть коаліцією за вихід з кризи або щось таке”. За його словами, і річ навіть не у можливій зраді депутатів НУ-НС, просто депутати НУ-НС будували свою кар`єру на антикомуністичній риториці і незрозуміло, як у Львові, Івано-франківську будуть оприлюднювати результати голосувань спадкоємців РУХу і послідовників КПРС”. Стосовно закликів В.ЯНУКОВИЧА до Ю.ТИМОШЕНКО, аби та пішла у відставку, то, за словами В.НЕБОЖЕНКА, “це лише вказує на морально-психологічну слабкість В.ЯНУКОВИЧА”. “Вона не мусить цього робити і не потрібно цього робити, доки не з`явиться нова коаліція і реальна кандидатура на посаду прем`єра”, - впевнений він.

Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ також не бачить серйозних мотивів у Ю.ТИМОШЕНКО йти добровільно у відставку, “оскільки вона вважає, що поки що діє легітимна коаліція, на яку спирається уряд”. За його словами, “доти, доки не буде створено нову коаліцію, Ю.ТИМОШЕНКО захищатиметься до останнього”. “Уже зараз ми бачимо, що її прибічники повертаються до теми політичної реформи. Політреформа і оскарження результатів у судах – це новий порядок денний Ю.ТИМОШЕНКО як критика переможця і як підготовка до політичного реваншу. Через реформації, через нові виборчі кампанії і таке інше. Є символічний момент. Якщо вона відгукнеться на пропозицію В.ЯНУКОВИЧА піти у відставку, то вона автоматично визнає свою поразку”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ. “Найвірогідніший формат коаліції з точки зору взаємоприйнятності йшла мова про коаліцію з ПР, Блоку Литвина і комуністів. Але тут є проблеми з регламентом. Коаліція має мати склад 226 голосів. Варіант коаліції, який складатиметься з ПР, Блоку Литвина і НУ-НС гальмується. Головна проблема у НУ-НС. Ті, хто створював фракцію, керівники партій, які входять у фракцію мають розбіжності. Тому інтрига збережеться до дня інавгурації”. – припустив експерт і не виключив, що буде створена короткотермінова коаліція з цих самих фракцій, але з певними обмеженнями. “Але у цієї коаліції буде теж проблема реальної більшості. Тому доведеться звертатися за послугами комуністів і окремих членів БЮТ. Думаю, що зараз все концентруватиметься довкола дати інавгурації, а офіційні заяви щодо коаліції варто очікувати потім”, - прогнозує А.ЄРМОЛАЄВ.