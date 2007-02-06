Іоффе: Закон про імперативний мандат потрібний слабким партіям

Голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим мандатної, з депутатської етики, організації роботи ВР і засобів масової інформації Григорій ІОФФЕ бачить в імперативному мандаті як такому "ознаки тоталітаризму".

Про це Г.ІОФФЕ повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН. За його словами, в більшості парламентів світу не застосовується імперативний мандат, тому що це «тоталітарного характеру прийом». Тобто, вважає Г.ІОФФЕ, та політична сила, яка ініціює такі речі, «вона ніби не впевнена в своїх власних лавах або думає, що в її лавах буде досить багато зрадників, перебіжчиків".

У той же час, Г.ІОФФЕ вважає, що закон про імперативний мандат істотно не вплине на роботу кримського парламенту, оскільки ніяких "намірів" щодо переходу з однієї політичної сили в іншу там поки не спостерігалося. Як зазначив Г.ІОФФЕ, він не бачить жодних проблем для кримських депутатів у зв`язку з підписанням цього закону, оскільки, за його словами, «у нас парламент (ВР АРК - УНІАН) за фракціями не структурований: у нас ще не всі політичні сили, що пройшли до парламенту, після виборів створили фракції". Якщо серед кримських парламентаріїв "і були якісь наміри, то вони були внутрішньопартійні, й про них знають тільки партійні лідери", сказав Г.ІОФФЕ.

Г.ІОФФЕ (член Партії регіонів - УНІАН) зазначив, що Партія регіонів не ініціювала закон про імперативний мандат, оскільки в лавах цієї сили "ніякого перебіжництва або зради" не спостерігається, й підтримала бютівську ідею про імперативний мандат для місцевих рад і ВР АРК тільки у зв`язку з відомими подіями" в парламенті України.

Голова постійної комісії ВР АРК також назвав "форменим неподобством" усі розмови про конституційність або неконституційність того чи іншого закону. «Закони не обговорюються, а виконуються, а судити про конституційність або неконституційність повинні не політики, не оратори, а Конституційний Суд", - підкреслив Г.ІОФФЕ.