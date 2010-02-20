Тимошенко прибула до ВАСУ на продовження розгляду свого позову

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Вищого адміністративного суду України, де сьогодні продовжується розгляд її позову щодо скасування результатів виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду присутні представники позивача – народні депутати України Валерій ПИСАРЕНКО та Андрій СЕНЧЕНКО.

Центральну виборчу комісію представляє член комісії Тамара АСТАХОВА.

З боку третьої сторони – кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА - на засіданні суду присутній перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.