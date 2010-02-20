Тимошенко пішла з ВАСУ, так і не підійшовши до своїх прихильників

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишила залу засідань Вищого адміністративного суду України, де сьогодні продовжується розгляд її позову щодо скасування результатів виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО залишила ВАСУ після майже двох годин очікування на рішення суду щодо її клопотання про відкликання позову.

Кандидат не виходила до своїх прихильників, які зібралися біля будівлі ВАСУ, а виїхала з внутрішнього двору суду.