Тимошенко все одно не вважає Януковича Президентом

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що «чесний суд» в майбутньому на основі її позову доведе факти фальсифікацій результатів президентських виборів 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Відбулась підробка голосування і підробка волевиявлення людей. Я думаю, що для історії наш позов з усіма додатками залишиться у Вищому адміністративному суді України, і рано чи пізно чесна прокуратура, чесний суд дадуть оцінку тому, що ЯНУКОВИЧ не був обраний Президентом України і що волевиявлення людей по суті справи підроблено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вчора Вищий адміністративний суд України відмовився долучити до матеріалів справи докази фальсифікацій.

Крім того, кандидат у президенти нагадала, що суд відмовив у вилученні документів Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій, а також у прямій трансляції засідання суду на радіо та телебаченні.

У зв’язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Нам стало зрозуміло, що суд не ставить завдання з’ясовувати істину, і суд, на жаль, діє так само заангажовано, як діяла Центральна виборча комісія, в якій була створена політична більшість кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА. Коли ми зрозуміли, що суд не долучає доказів, не запрошує тих документів, які він мусить запрошувати згідно діючого законодавства, коли ми зрозуміли, що суд відмовляється навіть слухати свідків, то тоді стало очевидно, що це не суд, це не правосуддя».