ВАСУ поновив постанову ЦВК про результати виборів президента

Вищий Адміністративний суд України своєю ухвалою поновив дію протоколу Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це були заходи щодо забезпечення позову, втсановлені ухвалої судді ВАСУ від 18 лютого 2010 року.

Рішення про поновлення протоколу ЦВК було прийнято сьогодні ВАСУ при розгляді клопототання Юлії ТИМОШЕНКО про відкликання її позову щодо оскарження результати виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відкликала з ВАСУ свій позов до Центрвиборчкому. Вона звинуватила колегію суддів у небажанні встановити об’єктивну істину у справі та у формальному підході до розгляду позову.

ВАСУ залишив без розгляду позов у зв’язку з тим, що позивач подав клопотання про відкликання цього позову.

Рішення суду набуває чинності з моменту оприлюднення і оскарженню не підлягає.