Кабмін планує зберегти співпрацю України з Великою вісімкою

Кабінет міністрів має на меті звільнення від оподаткування допомоги, яка надається Україні країнами Великої вісімки в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення та Глобальної ініціативи боротьби з актами ядерного тероризму.

Як зазначається у повідомленні, прогнозується, що така співпраця дасть змогу зберегти допомогу Україні від Великої вісімки для спільної боротьби з розповсюдженням зброї та матеріалів масового знищення та боротьби з актами ядерного тероризму. Для цього уряд запропонував Верховній Раді прийняти відповідний законопроект.

Ухвалення законопроекту сприятиме створенню сприятливих умов для подальшого розвитку співробітництва в цій сфері, а також прискорить вступ України до Європейського Союзу.

Як відомо, 27 червня 2002 року на зустрічі країн Великої вісімки у канадському місті Кананаскісі було проголошено ініціативу "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення". До цієї ініціативи Україна приєдналась у січні 2003 року.

Ініціатива має 6 основних напрямків діяльності: зміцнення системи міжнародних договорів; удосконалення обліку предметів і матеріалів, що можуть використовуватися для виробництва зброї масового знищення й ракет; зміцнення фізичного захисту таких предметів і матеріалів; зміцнення прикордонного та митного контролю; зміцнення експортного контролю; знищення хімічної зброї, мінімізація запасів біологічної зброї й знищення надлишку матеріалів, що розщеплюються.

До "Глобальної ініціативи щодо боротьби з актами ядерного тероризму" Україна приєдналась у лютому 2007 року.

Її робота спрямована, перш за все, на попередження придбання, перевезення або застосування у терористичних цілях ядерних матеріалів, радіоактивних речовин або саморобних вибухових пристроїв з таких матеріалів, а також на запобігання протиправним діям щодо ядерних та радіаційно небезпечних об`єктів.