ЄС на інавгурації Януковича представлятиме Ештон
16:56, 22 лютого 2010Політика
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Сказано в Брюсселі
|Кетрін ЕШТОН
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це К.ЕШТОН повідомила на прес-конференції після завершення засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Я хочу ще раз привітати український народ з проведенням чесних і вільних виборів, які стали зразком для всього регіону, а також Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою... Я буду в Києві на інавгурації, де я представлятиму ЄС”, - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Україні відбулися 17 січня та 7 лютого. За їх результатами Президентом України обрано В.ЯНУКОВИЧА, інавгурація якого відбудеться 25 лютого.
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