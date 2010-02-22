Медведєв для певності ще раз привітав Януковича
18:07, 22 лютого 2010Політика
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Говорили і про візит до Москви
Президент РФ Дмитро Медведєв ще раз привітав свого новообраного колегу Віктора Януковича з повною і остаточною, юридично оформленою і міжнародно визнаною перемогою на виборах Президента України. Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.
Медведєв і Янукович, обмінявшись думками про перспективи двосторонньої взаємодії, домовилися про проведення найближчим часом, у першій декаді березня поточного року, візиту Президента України до Москви.
Розмова відбулася за ініціативою російської сторони.
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