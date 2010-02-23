Начальник Генштабу каже, що депутати підривають бойову готовність армії

У Міністерстві оборони і Генеральному штабі Збройних сил України сподіваються, що в державному бюджеті на 2010 рік на потреби оборони будуть передбачені мінімально заявлені кошти у розмірі 19,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України Іван СВИДА під час презентації щорічного видання «Біла книга-2009», що відбулась сьогодні у Києві.

Начальник Генштабу висловив жаль, що держбюджет на поточний рік досі не затверджений, а відтак Збройні сили мають обмежені фінансові ресурси для забезпечення поточних потреб бойової підготовки і розвитку.

Водночас І.СВИДА висловив сподівання, що у затвердженому фінансовому документі Збройні сили отримають необхідний мінімум у сумі 19,8 млрд. грн., про який наприкінці минулого року заявляли Міноборони і Генштаб.

«Якщо ми такі кошти отримаємо, то в кінці 2010 року будемо звітувати про набагато кращі результати. Ми налаштовані на покращення стану справ», - наголосив І.СВИДА.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можуть сьогодні громадяни України спокійно спати, покладаючись на захист українською армією нашої держави, генерал армії І.СВИДА заявив: «Ми всі будемо захищати свою державу, у нас є все для цього».

Водночас він зауважив, що «спати спокійно в особливий період, якщо буде загроза, ніхто не буде». Він пояснив, що для повної упевненості у безпеці рівень фінансування сфери оборони повинен становити мінімум 2% від ВВП щороку.

«І ті депутати, які тиснуть кнопку за бюджет у 12-13 млрд., з них 4 млрд. – за рахунок спецфонду, якого ніколи немає, – це такі самі учасники підриву бойової готовності, як і ми – коли нас у цьому звинувачують», - сказав І.СВИДА.

Разом із тим він наголосив, що у Міністерстві оборони, Генеральному штабі і Збройних силах докладають усіх зусиль, щоб у складних фінансово-економічних умовах за мінімального забезпечення зберегти особовий склад, підтримати у належному стані бойову техніку і бути готовими до захисту Батьківщини.