У Верховній Раді України розпочалось урочисте засідання, присвячене складанню присяги новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив урочисте засідання голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Новообраний Президент В.ЯНУКОВИЧ пройшов повз стрій воїнів Почесної варти червоною килимовою доріжкою до сесійної зали.

Національний заслужений академічний український хор ім.Верьовки виконав Державний гімн України.

На урочистому засіданні присутні деякі члени уряду. Водночас прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО немає, як і ряду її соратників, у тому числі першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА.

Водночас на інавгурацію прибули колишній Президент України Леонід КУЧМА і ряд колишніх прем’єр-міністрів України, зокрема, Віталій МАСОЛ, Вітольд ФОКІН, Євген МАРЧУК.

Також у сесійній залі присутні колишній голова Верховної Ради УРСР Валентина ШЕВЧЕНКО, екс-голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ та секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.

На церемонії присутні голови судів, члени Центральної виборчої комісії, глави релігійних конфесій, представники державних установ та регіонів.

Свої місця у сеійній залі зайняли голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК (праворуч від трибуни) та голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ (ліворуч від трибуни).

У залі присутні представники близько 100 офіційних зарубіжних делегацій.

У ці хвилини ЯНУКОВИЧ складає присягу.