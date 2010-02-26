Лавринович про нову коаліцію: процес йде творчо і впевнено

Верховна Рада буде обиратися в строки, визначені Конституцією.

Про це заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович (Партія регіонів) в ефірі 5 каналу.

"Я не думаю, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися через поведінку чи бажання опозиції", - наголосив він.

"Ми пройшли цей складний, непростий період топтання по Конституції і законам, коли цей дует – Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко – керував країною", - зазначив регіонал.

"Україна вже пройшла час експериментів, і навряд чи можна сподіватися, що комусь вдасться знову примусити українців слідувати волюнтаристським бажанням опозиціонерів. Це неймовірно і неможливо. Цього не буде", - підкреслив Лавринович.

Він наголосив, що "український парламент буде обиратися в строки, визначені Конституцією".

Крім того, коментуючи питання щодо створення нової коаліції у Верховній Раді, регіонал заявив: "Процес йде творчо і впевнено. Обговорюються як світоглядні позиції, так і конкретні позиції щодо вирішення питань по різним напрямкам".

"Коли немає монополії однієї політичної сили, потрібно завжди знаходити компроміс, який перетворюється на спільну політичну платформу", - вважає він.

"Те, що на керівних посадах в країні будуть представники не лише Партії регіонів – це без сумніву", - зазначив Лавринович.

Як відомо, раніше регіонал Борис Колесніков оцінив шанси на створення коаліції у Верховній Раді як 60 проти 40.

Українська правда