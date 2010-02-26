У Росії кажуть, що Медведєв не приїхав до Януковича, бо не було Обами
Танаєв чекає складної гри
|Путін, Медведєв
Таку думку кореспонденту УНІАН висловив генеральний директор російського Фонду ефективної політики Кирило ТАНАЄВ.
«Володимир ПУТІН і Дмитро МЕДВЕДЄВ – це топові світові фігури… Приїхав би Барак ОБАМА, був би і МЕДВЕДЄВ. Це питання не того, що хтось на когось орієнтується, це просто формат заходу», - сказав К.ТАНАЄВ.
При цьому, за його словами, це не означає, що В.ЯНУКОВИЧ не заслуговує на увагу вищих осіб Росії.
«У МЕДВЕДЄВА і ПУТІНА відмінні робочі стосунки з ЯНУКОВИЧЕМ достатньо довгі роки, і вони чудово поспілкуються у Москві 5 березня. Цього більше ніж достатньо», - упевнений експерт.
К.ТАНАЄВ також зазначив, що рівень представництва російської делегації на інавгурації був максимальним. «Російські президенти не їздять на інавгурації інших президентів країн СНД. Але це не заважає розвитку відносин», - сказав він.
На його думку, знаком налагодження відносин між Україною і РФ є відновлення роботи російського посла в Києві і діалоги, які відбулися між В.ЯНУКОВИЧЕМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ після закінчення виборів.
К.ТАНАЄВ також вважає, що думка про те, що В.ЯНУКОВИЧ є найбільш проросійським Президентом України, помилкова. «Віктор Федорович - класичний проукраїнський Президент, і він діятиме на користь України, а не на користь якоїсь третьої країни. У Росії розуміють, що він гратиме досить складну гру, як будь-який Президент до нього, включаючи Леоніда КРАВЧУКА, Леоніда КУЧМУ або Віктора ЮЩЕНКА», - сказав експерт.
Як повідомляв УНІАН, російську делегацію на церемонії інавгурації Президента України В.ЯНУКОВИЧА 25 лютого у Києві очолював голова Держдуми Борис ГРИЗЛОВ.