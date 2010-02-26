У Росії кажуть, що Медведєв не приїхав до Януковича, бо не було Обами

Лідери Росії не були присутні на інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки на церемонії не було топових світових фігур.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив генеральний директор російського Фонду ефективної політики Кирило ТАНАЄВ.

«Володимир ПУТІН і Дмитро МЕДВЕДЄВ – це топові світові фігури… Приїхав би Барак ОБАМА, був би і МЕДВЕДЄВ. Це питання не того, що хтось на когось орієнтується, це просто формат заходу», - сказав К.ТАНАЄВ.

При цьому, за його словами, це не означає, що В.ЯНУКОВИЧ не заслуговує на увагу вищих осіб Росії.

«У МЕДВЕДЄВА і ПУТІНА відмінні робочі стосунки з ЯНУКОВИЧЕМ достатньо довгі роки, і вони чудово поспілкуються у Москві 5 березня. Цього більше ніж достатньо», - упевнений експерт.

К.ТАНАЄВ також зазначив, що рівень представництва російської делегації на інавгурації був максимальним. «Російські президенти не їздять на інавгурації інших президентів країн СНД. Але це не заважає розвитку відносин», - сказав він.

На його думку, знаком налагодження відносин між Україною і РФ є відновлення роботи російського посла в Києві і діалоги, які відбулися між В.ЯНУКОВИЧЕМ і Д.МЕДВЕДЄВИМ після закінчення виборів.

К.ТАНАЄВ також вважає, що думка про те, що В.ЯНУКОВИЧ є найбільш проросійським Президентом України, помилкова. «Віктор Федорович - класичний проукраїнський Президент, і він діятиме на користь України, а не на користь якоїсь третьої країни. У Росії розуміють, що він гратиме досить складну гру, як будь-який Президент до нього, включаючи Леоніда КРАВЧУКА, Леоніда КУЧМУ або Віктора ЮЩЕНКА», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, російську делегацію на церемонії інавгурації Президента України В.ЯНУКОВИЧА 25 лютого у Києві очолював голова Держдуми Борис ГРИЗЛОВ.