Литвин вважає Кравчука «патентованою професійною політичною повією»

Спікер Володимир Литвин назвав першого президента Леоніда Кравчука "політичною повією".

Так він прокоментував заяву першого президента Леоніда Кравчука, де той назвав Литвина "перебіжчиком", в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"У мене немає бажання давати оцінки президентам і президенту Кравчуку, але це – патентована професійна політична повія, яка б мала помовчати, оскільки вона зрадила всіх і все що тільки можна зрадити у нашому житті.", - сказав Литвин.

На переконання спікера, Кравчуку "треба мовчати і молити у Бога прощення" за всі свої зради.

"І коли він опускається до того, що дає оцінки, в тому числі і мені, то він повинен спочатку відповісти за те, що він накоїв, починаючи з Чорноморського пароплавства, яке просто зникло, у тому числі, завдяки його діям. Для початку, для всіх думаючих людей – цього достатньо", - сказав Литвин .

"Ми завжди діяли і будемо діяти відповідально. І в жодного політика, навіть найбільш упередженого, немає підстав говорити про те, що фракція не займала принципової та відкритої позиції", - додав він.

"Я опікуюся і переймаюся насамперед загальними процесами і, зрозуміло, що це може часто-густо іти на шкоду фракції. Але така наша доля", - сказав Литвин.

Українська правда