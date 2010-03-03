Чи достатньо Європарламент знає про Бандеру?

Івано-Франківська облрада завтра скликає позачергову сесію для розгляду резолюції Європарламенту щодо Степана Бандери. Про це повідомили УНІАН в обласній раді.

Голова Івано-Франківської облради Ігор ОЛІЙНИК видав розпорядження №18-р від 2 березня 2010 року «Про скликання позачергової тридцять шостої сесії обласної ради». «Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати позачергову тридцять шосту сесію облради 3 березня 2010 року о 10 годині з порядком денним: Про звернення Івано-Франківської обласної ради до Європейського парламенту з приводу резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні», - йдеться у розпорядженні голови облради.

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3 березня також відбудеться позачергова сесія Тернопільської облради для розгляду резолюції Європарламенту щодо присвоєння провіднику Організації Українських Націоналістів Степану Бандері звання «Герой України».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, позачергове пленарне засідання ініціювали фракції ВО «Свобода» та «Наша Україна». Депутати переконані, що резолюція депутатів Європарламенту від 25 лютого спричинена браком об’єктивної інформації про події Другої світової війни в Україні та діяльність ОУН і її лідера С.Бандери. Вони також вважають, що керівництво держави не повинно вносити змін до указу екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо присвоєння С.Бандері звання «Герой України».