Сьогодні вирішується доля уряду

У середу у Верховній Раді мають голосувати питання недовіри уряду. Припинення діяльності правлячої коаліції може завершитися позачерговими виборами чи створенням нової коаліції силовими способами, вважають експерти.

Єдиним "європейським та парламентським способом" визначення існування коаліції могло б стати заплановане на середу голосування щодо недовіри уряду, вважає голова правління Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут.

На думку Когута, спікер українського парламенту Володимир Литвин припустився "багатьох сумнівних моментів" під час приведення коаліції у відповідність до нового закону про регламент Верховної Ради. Після розпуску коаліції почався відлік 30 днів для створення нової коаліції, нагадують експерти. Політичний аналітик PR-групи "Polittech" Ярослав Макітра вважає, що залучити до коаліції з Партією регіонів більшість фракції "Наша Україна" буде непросто.

На думку аналітика, в адміністрації Віктора Януковича виникне спокуса клонувати для створення коаліції нові депутатські групи з числа перебіжчиків з інших фракцій. "Позачергові вибори – це найбільш вірогідний варіант. Або спроба створити коаліцію в неконституційний спосіб за допомогою окремих депутатських груп. Цим Янукович та його команда створять собі дуже серйозні проблеми своєї легітимності", каже Макітра. Він оцінює можливість створення нової коаліції у 30 відсотків. А можливість позачергових парламентських виборів – у 70 відсотків.

Німецька хвиля