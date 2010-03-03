Росія знизила статус візиту Януковича

Президент України доручив вчора Кабінету міністрів забезпечити виконання плану його робочого візиту до Москви. Як заявила близька до організаторів візиту людина, спочатку передбачалося, що Янукович здійснить першу зарубіжну поїздку до Москви і статус цього візиту буде офіційним, але він був знижений Росією до робочого — через рішення Януковича відвідати з першим візитом Брюссель. Про це пише "Дело". Як вказує близька до російського МЗС людина, статус візиту (його присвоює сторона, яка приймає) ще може бути переглянутий, остаточне рішення за президентом Дмитром Медведєвим. Статус офіційного візиту вищий, передбачає більш насичену програму, зокрема покладання вінків до Вічного вогню. Джерело в Кремлі знає, що зараз в плані візиту Януковича значаться зустрічі з президентом і прем`єром.

Представник МЗС Росії Ігор Лякін-Фролов і джерело в Кремлі указують, що підготувати офіційний візит за такий короткий термін неможливо, виходячи з цього, а не через поїздку Януковича до Брюсселя візиту і привласнений статус робочого.