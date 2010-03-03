Бурджанадзе полетіла в Москву

Бурджанадзе відбула з візитом до Москви

Москва. 3 березня. УНІАН. Лідер опозиційної партії "Демократичний рух - Єдина Грузія", екс-спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ сьогодні вранці вилетіла з Тбілісі до Москви.

Перед відльотом у Тбіліському аеропорту Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила журналістам, що «Росія - це в першу чергу сусідня країна, з якою потрібно будувати відносини", передає ІА «Новости-Грузия».

«У той час, коли вся опозиція займається майбутніми виборами мера Тбілісі, а влада займається чорним піаром проти опозиції, я займаюся великою політикою", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

При цьому вона не уточнила, з ким саме у Москві у неї заплановані зустрічі.

Напередодні партія Н.БУРДЖАНАДЗЕ поширила повідомлення для преси, де наголошувалося, що "політичний діалог з Росією є життєво важливим питанням для відновлення єдності Грузії" і візит лідера партії до російської столиці входить в інтереси Грузинської держави.

При цьому в повідомленні зазначалося, що "грузинському суспільству сьогодні не відома реальна картина грузинсько-російських відносин і не відомо, які перспективи є для врегулювання відносин двох країн".

У повідомленні також наголошувалося, що після візиту до Москви Н.БУРДЖАНАДЗЕ має намір відвідати низку країн Європи, а також США.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2010 року партія «Єдина Росія» і опозиційна партія «Рух за справедливу Грузію» підписали в Москві угоду про співпрацю.

17 лютого Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оголосив Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ персоною нон-грата в Росії.

Раніше, М.СААКАШВІЛІ заявив, що керівництво Росії відмовляється від переговорів з ним через відсутність демократичної культури.

«Наскільки я розумію, і російське керівництво саме заявляє, що воно не бажає розмовляти з демократично обраним урядом Грузії. Це вибір їх. Я думаю, що це свідчить про відсутність демократичної культури», - сказав М.СААКАШВІЛІ.