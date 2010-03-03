Тимошенко прийшла в парламент

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Верховної Ради, де сьогодні розглядається питання щодо відповідальності Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО увійшла до сесійної зали під час виступу народного депутата від Партії регіонів Миколи АЗАРОВА на трибуні парламенту. При цьому його виступ перервався. Фракція БЮТ зустріла Ю.ТИМОШЕНКО вставанням та оплесками.

Ю.ТИМОШЕНКО розпочала свій виступ у ВР.