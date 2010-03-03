Азаров боїться спалитися у кріслі Тимошенко?

Народний депутат Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів) звинувачує уряд Юлії ТИМОШЕНКО в нераціональному використанні золотовалютних резервів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради, мотивуючи необхідність висловлення недовіри діючому складу Кабінету міністрів.

«За цей проміжок часу валютні резерви країни, є такий термін «чисті валютні резерви», тобто такі, що належать самій державі, зменшилися втричі. Ще раз підкреслюю – цей уряд не розмінюється на дріб’язок, це скорочення не на 2%, не на 3% і не на 5%, а в рази», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, на сьогодні обсяг чистих валютних резервів держави знаходиться на гранично неприпустимому низькому рівні. «Я вважаю, що велика частка відповідальності за таку політику лежить не тільки на уряді, а й на Національному банку, який дозволяв так бездумно витрачати засоби, які забезпечують надійність нашої національної валюти», - підкреслив він.

Після доповіді М.АЗАРОВУ ставили запитання депутати від Партії регіонів, які є потенційними кандидатами на посади міністрів у новому складі уряду.

Зокрема, Олександр ПОПОВ, який свого часу був міністром житлово-комунального господарства в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, відзначив незадовільний стан галузі, так само як і Олександр КУЗЬМУК (екс-міністр оборони) вказав на аналогічні проблеми, що склалися у сфері обороноздатності країни.

Після ряду таких питань депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ звернувся до М.АЗАРОВА з таким питанням: «Скажіть мені, будь ласка, як людині, навіщо Вам усе це, для чого Вам сьогодні йти і очолювати цей уряд? Що Вам це дасть, Ви ж себе спалите як найвідоміший економіст у світі?».

У відповідь М.АЗАРОВ після невеликої паузи сказав: «Я сам про це думаю».