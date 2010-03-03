Тимошенко відправили у відставку

Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перед початком процедури голосування повідомив, що серед народних депутатів ніхто не знаходиться у відрядженнях і відпустках, а на лікуванні у Феофанії перебувають Володимир СТРЕТОВИЧ, Ярослав ФЕДОРЧУК, Віктор ТЕРЕН, Олена БОНДАРЕНКО.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.