Тимошенко відправили у відставку
13:40, 03 березня 2010Політика
14620 0
За - 243 нардепи
Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН перед початком процедури голосування повідомив, що серед народних депутатів ніхто не знаходиться у відрядженнях і відпустках, а на лікуванні у Феофанії перебувають Володимир СТРЕТОВИЧ, Ярослав ФЕДОРЧУК, Віктор ТЕРЕН, Олена БОНДАРЕНКО.
За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter