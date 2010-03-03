Тимошенко збирає прощальне засідання

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні о 16.00 проведе своє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА сьогодні журналістам у парламенті після голосування народних депутатів за відставку уряду.

«У нас засідання уряду о 16-й, там і визначимось», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Водночас міністр зазначила, що у неї, незважаючи на відставку уряду, гарний настрій.

«Я дуже задоволена, тому що народні депутати визначились, що вони йдуть проти України, а ми до опозиції», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.