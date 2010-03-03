Експерт думає, що Тимошенко витіснить Ющенка і Яценюка

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що з відставкою уряду Юлії ТИМОШЕНКО команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА одержить найжорсткішу в історії незалежної України опозицію, не володіючи при цьому всією повнотою влади через прийняту в 2004 році політичну реформу.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

На думку експерта, Ю.ТИМОШЕНКО буде найбільш послідовним, а головне – консолідованим лідером опозиції. «І це притому, що ЯНУКОВИЧ вже ніколи не матиме всієї повноти влади в країні, якою володіли до нього Президенти Леонід КУЧМА і Віктор ЮЩЕНКО в перший рік свого правління», - підкреслив політолог.

Крім того, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що «відхід ТИМОШЕНКО в жорстоку опозицію супроводжуватиметься високим ступенем мотивації протесного виборця і витісненням з цієї ніші всіх альтернативних проектів. Насвамперед, це стосується проектів ЯЦЕНЮКА і ЮЩЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про висловлення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 з 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, 7 - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.