Луценко думає, що Ющенку треба забути про високі посади

Народні депутати від Громадянського руху «Народна самооборона» не підтримуватимуть кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО спростовує повідомлення деяких ЗМІ про його начебто зустріч з головою політради партії “Наша Україна” Вірою УЛЬЯНЧЕНКО.

«Я спростовую інформацію про будь-які переговори щодо підтримки «Народною самообороною» кандидатури Віктора ЮЩЕНКА на посаду прем’єра. Більше того, можу публічно заявити, що п’ять років президентства ЮЩЕНКА - це п’ять років пустопорожньої псевдопатріотичної балаканини, не підтвердженої жодною справою, втрачених можливостей, зрад та удаваної боротьби з корупцією», - заявив лідер “Народної самооборони”.

«Думаю, що після цього йому треба забути про можливість обіймати будь-які високі державні посади», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялось, сьогодні голова політради партії “Наша Україна” В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що партія "Наша Україна" готова бути учасником дієздатної партнерської коаліції, яка сформує Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром В.ЮЩЕНКОМ.