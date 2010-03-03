Тимошенко йде у відпустку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір піти у відпустку і доручити першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ виконувати обов`язки прем`єр-міністра.

Як повідомило УНІАН джерело зі складу Кабінету міністрів, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на нараді з міністрами.

Разом з тим, більшість членів уряду підтвердили УНІАН, що мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну.

«Таким чином, Кабінет міністрів продовжуватиме свою роботу і матиме можливість приймати рішення», - сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.