Тимошенко йде у відпустку
17:19, 03 березня 2010Політика
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Виконувати обов`язки буде Турчинов
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір піти у відпустку і доручити першому віце-прем`єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ виконувати обов`язки прем`єр-міністра.
Як повідомило УНІАН джерело зі складу Кабінету міністрів, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на нараді з міністрами.
Разом з тим, більшість членів уряду підтвердили УНІАН, що мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну.
«Таким чином, Кабінет міністрів продовжуватиме свою роботу і матиме можливість приймати рішення», - сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.
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