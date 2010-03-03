Янукович лякає достроковими виборами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав лідерів фракцій не зволікати і вже сьогодні розпочати переговори про створення нової коаліції, інакше можливий варіант дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час зустрічі з представниками усіх парламентських фракцій та головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Крок, який сьогодні зробив парламент, відкриває шлях до формування нової коаліції. Я вас запрошую до співпраці і готовий бути вашим партнером. Я буду діяти виключно в інтересах держави, суспільства та в рамках діючого законодавства», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Перше і головне питання сьогодні – це створення коаліції у Верховній Раді. Я жодних умов не хочу ставити фракціям. Навіть - фракції Партії регіонів. Я хотів би, щоб ви найближчими днями самі домовилися про створення коаліції, яка запропонувала б кандидатуру прем’єр-міністра і уряд. Знайдіть політичну волю і домовтеся. Нам треба подолати кризу державного управління і рухатися вперед. Цього очікує суспільство і наші партнери у світі», - наголосив Президент, звертаючись до учасників зустрічі, підкресливши, що у протилежному випадку залишиться варіант дострокових парламентських виборів.

Керівництво парламенту і представники фракцій погодилися з необхідністю проведення переговорів зі створення нової парламентської коаліції і висловили готовність їх розпочати, йдеться у повідомленні.

Віце-спікер, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО, зокрема, зазначив, що його політична сила вирішила йти в опозицію. Таким чином, БЮТ не братиме участі у переговорах.