Розповсюджувачі «чорного піару» повідомлять про механізми «чп» на виборах. Прес-конференція в УНІАН

13:44, 24 березня 2006
Політика
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Сьогодні, 24 березня, о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція розповсюджувачів «чорного піару», які  готові повідомити про механізми «чп»  на  парламентських виборах 2006 (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал на першому поверсі).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

Сьогодні, 24 березня, о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція розповсюджувачів «чорного піару», які  готові повідомити про механізми «чп»  на  парламентських виборах 2006 (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал на першому поверсі).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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