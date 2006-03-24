Розповсюджувачі «чорного піару» повідомлять про механізми «чп» на виборах. Прес-конференція в УНІАН

Сьогодні, 24 березня, о 15-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція розповсюджувачів «чорного піару», які готові повідомити про механізми «чп» на парламентських виборах 2006 (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал на першому поверсі). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.