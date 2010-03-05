Янукович їхатиме Москвою «з помпою»: його супровожуватимуть мотоциклісти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Москви з офіційним візитом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак глави Української держави приземлився в аеропорту «Внуково-2».

В аеропорту підняті державні прапори України і Росії. В.ЯНУКОВИЧА вітає рота почесної варти Московського гарнізону, а також військовий оркестр. Кортеж з Президентом України супроводжуватимуть мотоциклісти.

Посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО повідомив журналістам, що чекає від візиту виведення українсько-російських відносин на якісно новий рівень у зв`язку з відновленням повноцінного політичного діалогу.

«Візит пропрацьовано до найменших дрібниць, і є всі підстави розраховувати, що він буде успішним і послужить добрим стимулом для українсько-російських відносин у всіх сферах», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою візиту, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у вузькому колі, після чого переговори продовжаться в розширеному складі.

Після переговорів у Кремлі глави держав виступлять з короткою заявою для преси.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ покладе вінок до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.

Також програмою візиту передбачена зустріч В.ЯНУКОВИЧА в Будинку уряду РФ з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ – у вузькому складі і в складі делегацій двох країн.

Передбачається, що сьогодні ввечері В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.

У складі української делегації – глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, заступник глави АП Ганна ГЕРМАН, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО, в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, а також група народних депутатів (Юрій СЛАВУТА, Юрій БОЙКО, Володимир КОЗАК) та інші.