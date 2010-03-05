Наостанок Тимошенко вирішила «вбити» поліграфкомбінат Україна

Скандально відомий “Поліграфічний комбінат “Україна” – держпідприємство з виготовлення цінних паперів - буде ліквідовано. Таке рішення міститься у постанові уряду № 218 від 2 березня 2010 р. Документ, підписаний Юлією Тимошенко, розміщений на офіційному сайті уряду.

Для ліквідації поліграфкомбінату “Україна” та утворення замість нього казенного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” Кабмін постановив створити комісію під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Олександра Турчинова. Він зокрема має: сформувати персональний склад комісії та у разі потреби вносити до нього зміни; затвердити план заходів з ліквідації поліграфкомбінату та “забезпечити ліквідацію державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” та утворення казенного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” у встановлений строк”. Що саме є “встановленим строком” у документі не уточнюється, але до 3 червня 2010 р. Турчинов має поінформувати Кабмін про проведену роботу.