Медведєв: для реанімації відносин потрібні сильнодіючі засоби

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися реанімувати відносини двох країн на усіх рівнях.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Кремлі Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що підсумки президентських виборів в Україні Росії «зовсім не байдужі», і це, безумовно, позитивний сигнал для розвитку російсько-українських відносин.

Він зазначив, що сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ сказав йому, що мільйони українців голосували за розвиток відносин між Росією і Україною.

Також Д.МЕДВЕДЄВ, посилаючись на свого українського колегу, підкреслив, що мільйони людей в Росії і Україні сподіваються, що президенти двох країн не заважатимуть розвитку українсько-російських відносин.

За його словами, сьогоднішні переговори продемонстрували великий потенціал двосторонніх відносин. «За останні роки відносини між нашими країнами перебували не просто в стагнації, вони деградували. Зараз йдеться не про поліпшення цих відносин, а про відродження, реанімацію за допомогою сильнодіючих засобів», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що в ході переговорів була досягнута домовленість активізувати усі зв`язки в цілях розвитку міждержавного діалогу і відродження повноформатних відносин між РФ і Україною.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що в першу чергу йдеться про відродження зв`язків по лінії міністерств і відомств, урядів, зв`язків по лінії парламентів, по лінії громадських організацій.