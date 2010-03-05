РФ представлятиме інтереси України в G8 і міжнародних організаціях
16:03, 05 березня 2010Політика
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Заявив Медведєв
Росія представлятиме інтереси України в G8 і міжнародних організаціях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.
«Ми зацікавлені, щоб українська економіка розвивалася, й зберігалася на території близької нам держави політична стабільність для того, щоб було нормальне економічне співробітництво. Ми готові допомагати в підтримці інтересів українських на різних майданчиках, включаючи майданчики «Великої вісімки», «Великої двадцятки» і в міжнародних фінансових організаціях», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
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