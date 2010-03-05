Янукович піднабрався досвіду і зрозумів, куди ведуть усі дороги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ із розумінням поставився до того, що його перший візит відбувся до Брюсселя, а не до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Д.МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Москві.

«Дмитро Анатолійович з розумінням поставився, як людина, а не лише як Президент, що перші дні роботи нового Президента будь-якої країни завжди складні з точки зору куди поїхати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я набираюся досвіду, але, як раніше говорили: всі дороги ведуть до Москви», - підкреслив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ вкотре зазначив, що графік його візитів було складено відповідно до отриманих запрошень.