В історії з Порошенком Росія наплювала на дві конвенції

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Росія скасує безпідставне рішення про заборону на в’їзд народного депутата Петра ПОРОШЕНКА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України, поширеному у зв’язку з коментарем Департаменту інформації та преси МЗС РФ від 10 лютого 2007р. щодо відмови народному депутату П.ПОРОШЕНКУ на в’їзд на територію Російської Федерації.

Як зазначено в коментарі Департаменту інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ від 10 лютого ц.р., депутату Верховної Ради України П.ПОРОШЕНКУ було офіційно відмовлено у в’їзді на територію Росії у відповідь на запроваджену Україною, за твердженням ДІП МЗС РФ, „хибну практику” „чорних списків” щодо російських громадян.

Таке трактування російською стороною інциденту, що відбувся у Санкт-Петербурзі, вважають в МЗС України, викликає щонайменше подив.

Українська сторона при прийнятті свого часу рішення про тимчасову заборону згаданим в коментарі МЗС РФ російським громадянам на в’їзд в Україну керувалася виключно положеннями чинного національного законодавства, яке дозволяє приймати такі рішення у випадку створення іноземними громадянами передумов до скоєння протиправних проявів, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України та розпалювання національної ворожнечі. Такі їхні дії, без сумніву, були спрямовані також і на свідомий підрив традиційно дружніх українсько-російських відносин, зазначається у коментарі.

МЗС України наголошує, що на відміну від цих громадян, П.ПОРОШЕНКО жодним словом чи діями не завдав шкоди інтересам українсько-російських відносин. Більше того, зазначається у коментарі, сам П.ПОРОШЕНКО і та політична сила, яку він представляє у Верховній Раді України, послідовно виступають за всебічне поглиблення та подальший розвиток взаємовигідного українсько-російського співробітництва у дусі стратегічного партнерства.

МЗС також додає, що під час інциденту третього лютого ц.р. в аеропорту “Пулково-2” російська сторона грубо порушила статті Консульської конвенції (1993 р.) між Україною та Російською Федерацією, а також Віденську конвенцію (1963 р.) про консульські зносини, відмовивши Генеральному консулу України в м.Санкт-Петербург у праві зустрічі з громадянином України П.ПОРОШЕНКОМ.

Відтак, на жаль, взятий на озброєння російською стороною підхід – „око за око, зуб за зуб” – жодним чином не відповідає тій атмосфері взаємної поваги та конструктивної співпраці, яка утверджується між двома сусідніми країнами за ініціативою глав обох держав. Більше того, такі дії російської сторони суперечать загальноприйнятим нормам міжнародного права, доходить висновку МЗС України.

У цьому зв’язку МЗС очікує на офіційну відповідь МЗС РФ на ноту, передану російській стороні 6 лютого 2007р. у цій справі.

В МЗС щиро сподіваються, що “російська сторона знайде в собі волю розібратися в ситуації, яка склалася, щоб скасувати безпідставні звинувачення та рішення”. В МЗС також переконані, що це очевидне непорозуміння не вплине негативно на теперішній активний українсько-російський діалог.

Як повідомляв УНІАН, третього лютого народному депутату П.ПОРОШЕНКУ заборонили в’їзд на територію Росії.

9 лютого в МЗС РФ заявили, що Москва заборонила в’їзд на територію Росії громадянину України П.ПОРОШЕНКУ у відповідь на запроваджену Україною практику "чорних списків" стосовно російських громадян.

Торік Україна заборонила в’їзд до України віце-спікеру Держдуми РФ Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми, директор Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ, голові Фонду ефективної політики Глібу ПАВЛОВСЬКОМУ, тележурналісту Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ.