Тимошенко про 113 випадків відвертої брехні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що лідер фракції ПР Микола АЗАРОВ, виступаючи в парламенті в день голосування за вираження недовіри уряду перекрутив факти результатів роботи її уряду.

Про це вона заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Там 113 випадків відвертої неправди. Я думаю, дивною була би інша команда, яка почала би хвалити опозицію або попередній уряд. І тому нічого дивного немає в словах Азарова і в його цих цифрах, фактах, які безумовно перекручені", - додала вона.

"Я точно знаю, що ми зробили. Ми Україну, як малу дитину, в кризу на руках винесли з полум`я, такого, яке могло країну знищити так, як інші держави. І винесли з честю, поставили на ноги і дали їй новий шлях після кризи", - заявила Юлія Тимошенко.

На її думку, така необґрунтована критика опонентів пов’язана з необхідністю в подальшому пояснювати якимось чином свою нездатність керувати економікою країни. "Безумовно, цифри будуть перекручуватися. Новому уряду треба буде пояснювати, чому їм не все вдається на перших порах, вони будуть шукати винних – я в цьому впевнена. Але саме головне, що для мене було важливо – не дати послабити незалежність держави", - підкреслила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня з парламентської трибуни М. АЗАРОВ, зокрема, заявив, що уряд Ю. ТИМОШЕНКО продемонстрував «катастрофічний провал» в усіх галузях економіки.