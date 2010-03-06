Цушко може стати міністром

Посаду міністра економіки України в новому уряді може обійняти Василь ЦУШКО.

Про це УНІАН повідомило джерело, поінформоване про хід переговорів щодо формування уряду.

"Василь ЦУШКО розглядається як реальний кандидат. Його кандидатура лобіюється депутатами Антоном ЯЦЕНКОМ, Сергієм ОСИКОЮ і Олександром ТКАЧЕНКОМ, а також через комуністів", - зазначило джерело.

Співрозмовник агентства також повідомив, що остаточне рішення про затвердження кандидатури В.ЦУШКА на нову посаду може бути прийняте найближчими днями.

Нагадаємо, що раніше В.ЦУШКО за квотою Соцпартії обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО повідомив, що ухвалив рішення про відставку через погіршення стану здоров`я. Відставка відбулася після того, як у зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема по фактах перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ.

В.ЦУШКО після відставки тривалий час перебував у Росії, де проходив курс лікування.