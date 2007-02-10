Луценку здається, що в Соцпартії почався процес оновлення

Лідер громадського руху “Народна самооборона”, колишній член СПУ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що в Соціалістичній партії України почався процес оновлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Полтаві.

«Чи зможуть оновитися активісти Соцпартії? Мені здається, що такі процеси там відбуваються», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, це підтверджує тим фактом, що представники Соцпартії починають виходити на мітинги «Народної самооборони». «Мені здається, що вони розуміють необхідність створення організації, що буде представляти їхні інтереси, не верхівки, а ідей, від яких насправді я не відмовляюся», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, підкресливши, що він «й досі підтримує лівоцентристську ідею».

Також, за його словами, на сьогодні слід розробити механізм, який би об’єднував інтереси розчарованих виборців таких політичних сил, як блок «Наша Україна», СПУ і Партія регіонів задля об’єднання країни. «Людина, яка зможе вийти із покриття виключно на Заході, або виключно на Сході, - це можливо. Така третя сила зможе бути стабілізатором політичної, економічної, соціальної ситуації в Україні», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.